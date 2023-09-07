Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 вересня

Вітряно та хмарно: якою буде погода в Одесі сьогодні
7 вересня 2023 06:30
Вітряний день. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 7 вересня, на одеситів чекає мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до +28 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім, слід бути готовим до поривів сильного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 33%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с
- Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра
Погода в Україні
Упродовж дня, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до 28 °C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.