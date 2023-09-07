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Вітряно та хмарно: якою буде погода в Одесі сьогодні

7 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 вересня
Вітряний день. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 вересня, на одеситів чекає мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до +28 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім, слід бути готовим до поривів сильного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 33%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Упродовж дня, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до 28 °C.  Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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