Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 вересня

Вітряний день. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 вересня, на одеситів чекає мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до +28 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім, слід бути готовим до поривів сильного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 33%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с

Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Упродовж дня, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до 28 °C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.