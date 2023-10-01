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Вывозить зерно из Одесчины по железной дороге станет дороже: какие причины

1 октября 2023 20:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Вывозить зерно из Одесщины по железной дороге станет дороже: какие причины
Зерновоз. Фото: Wikimedia Commons
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Отныне АО "Укрзалізниця" поднимает ставки платы за использование вагонов общества. Согласно новым ценам их зерновозы подорожали, а полувагоны подешевели.

Об этом говорится на сайте АО "Укрзалізниця".

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Так,  использование зерновозов УЗ станет дороже на 100 грн/сутки по сравнению с сентябрем и будет достигать 600 грн/сутки без НДС. На такую же сумму вырастет стоимость использования окатышевоза, которым перевозят щебень и песок, и цементовоза, до 550 и 800 грн/сутки без НДС соответственно.

"При этом использование полувагонов Центра транспортной логистики АО "Укрзалізниця" в октябре подешевеет на 150 грн/сутки — с 1500 до 1350 грн/сутки без НДС. Кроме того, в пять раз снизилась стоимость использования минераловозов — с 250 до 50 грн/сутки без НДС", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзалізницю" на днях обвинили в нарушении прав человека. Дело в том, что пассажирам запрещается покидать вагон даже тогда, когда раздается воздушная тревога. Пассажирка "Укрзалізниці" пишет, что во время путешествия по железной дороге в Кишинев начала звучать воздушная тревога. Это произошло в Могилеве-Подольском. Поезд остановился. Пограничники ушли в укрытие, а пассажирам выйти запретили.

 

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