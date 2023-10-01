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Вивозити зерно з Одещини залізницею стане дорожче: які причини

1 жовтня 2023 20:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вивозити зерно з Одещини залізницею стане дорожче: які причини
Зерновоз. Фото: Wikimedia Commons
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Відсьогодні АТ "Укрзалізниця" підіймає ставки плати за використання вагонів товариства. Відповідно до нових цін їх зерновози здорожчали, а напіввагони здешевшали. 

Про цей йдеться на сайті АТ "Укрзалізниця". 

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Так, віднині використання зерновозів УЗ стане дорожчим на 100 грн/добу порівняно з вереснем і сягатиме 600 грн/добу без ПДВ. На таку ж суму зросте вартість використання обкотишовоза яким перевозять щебінь та пісок та цементовоза, до 550 та 800 грн/добу без ПДВ відповідно. 

"При цьому використання піввагонів Центру транспортної логістики АТ "Укрзалізниця" у жовтні здешевшає на 150 грн/добу — з 1500 до 1350 грн/добу без ПДВ. Окрім того, у п’ять разів знизилася вартість використання мінераловозів — з 250 до 50 грн/добу без ПДВ", — йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, "Укрзалізницю" днями звинуватили у порушенні прав людини. Річ у тім, що пасажирам забороняється залишати вагон навіть тоді, коли лунає повітряна тривога. Пасажирка "Укрзалізниці" пише, що під час подорожі залізницею до Кишинева почала лунати повітряна тривога. Це сталося у Могилів-Подільському. Потяг зупинився. Прикордонники пішли в укриття, а пасажирам вийти заборонили.

 

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