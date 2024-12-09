Не работают пункты пропуска с Молдовой 9 декабря, причина

Пункт пропуска "Маяки-Паланка-Удобное". Фото: ГПСУ

Пункты пропуска на границе с Молдовой временно приостановили работу. Причина — технические неисправности. Время восстановления пока не сообщается.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, 9 декабря.

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Что произошло

Пограничники утверждают, что оформление лиц и транспорта приостановили по техническим причинам. Дело в том, что прекратила функционирование база данных таможни на территории Республики Молдова.

"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездок и следить за обновлением", — подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, при каких условиях студенты и педагоги могут уехать за границу. Также мы писали, кому из женщин ограничен выезд из Украины.