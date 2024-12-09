Не працюють пункти пропуску з Молдовою 9 грудня, причина

Пункт пропуску "Маяки-Паланка-Удобне". Фото: ДПСУ

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово призупинили роботу. Причина — технічні несправності. Час відновлення поки не повідомляють.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 9 грудня.

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Що сталося

Прикордонники стверджують, що оформлення осіб та транспорту призупинили через технічні причини. Річ у тім, що припинила функціонування база даних митниці на території Республіки Молдова.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та слідкувати за оновленням", — наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за яких умов студенти та педагоги можуть виїхати за кордон. Також ми писали, кому з жінок обмежено виїзд з України.