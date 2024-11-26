Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 26 ноября, утро

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром во вторник, 26 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на границе с Молдовой

В сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" есть пробки в районе поселка Расселенец, а также возле КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Последний участок отмечен на карте красным цветом. Это означает, что движение крайне усложнено. На самом автомобильном пункте пропуска очереди незначительны.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На дороге в соседний пункт пропуска "Старокозаче-Тудор" также значительные пробки. На карте трасса окрашена оранжевым цветом.

Пробки на границе с Румынией

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин на въезде в Орловку. В пункте пропуска Рени очередей почти нет.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, известный украинский актер рассказал, как ему удается выезжать за границу во время войны. Также стало известно, сколько украинцев покинули страну из-за отключения света.