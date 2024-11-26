Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 26 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Вранці у вівторок, 26 листопада, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" є затори у районі селища Розселенець, а також біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Остання ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. На самому автомобільному пункті пропуску черги незначні.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче-Тудора" також значні затори. На карті траса зафарбована помаранчевим кольором.

Затори на кордоні з Румунією

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин на в'їзді до Орлівки. У пункті пропуску Рені черг майже немає.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий український актор розповів, як йому вдається виїздити за кордон під час війни. Також стало відомо, скільки українців залишили країну через відключення світла.