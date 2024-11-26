Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені arrow

Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

26 листопада 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 26 листопада, ранок
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці у вівторок, 26 листопада, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на кордоні з Молдовою

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" є затори у районі селища Розселенець, а також біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Остання ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. На самому автомобільному пункті пропуску черги незначні.

Траса Одеса-Рені — ситуація з заторами сьогодні увечері - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче-Тудора" також значні затори. На карті траса зафарбована помаранчевим кольором.

Затори на кордоні з Румунією

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин на в'їзді до Орлівки. У пункті пропуску Рені черг майже немає.

Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий український актор розповів, як йому вдається виїздити за кордон під час війни. Також стало відомо, скільки українців залишили країну через відключення світла.

Одеса Укравтодор Одеська область затори виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня