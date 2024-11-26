Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 26 листопада, ранок

Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені
Вранці у вівторок, 26 листопада, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на кордоні з Молдовою
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" є затори у районі селища Розселенець, а також біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Остання ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. На самому автомобільному пункті пропуску черги незначні.
На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче-Тудора" також значні затори. На карті траса зафарбована помаранчевим кольором.
Затори на кордоні з Румунією
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин на в'їзді до Орлівки. У пункті пропуску Рені черг майже немає.
Нагадаємо, відомий український актор розповів, як йому вдається виїздити за кордон під час війни. Також стало відомо, скільки українців залишили країну через відключення світла.
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