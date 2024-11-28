Пробки и очереди на трассе Одесса — Рени: 28 ноября, утро

Машины на трассе. Фото: Новини.LIVE

Утром в четверг, 28 ноября, на трассе Одесса — Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались пробки. Очереди автомобилей накапливаются также на пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического сервиса Google Maps .

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Большого Дальника. Наиболее замедленное движение возле КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Этот участок отмечен на карте красным цветом. Это означает, что движение крайне усложнено. Однако на самом автомобильном пункте пропуска очередей почти нет.

На дороге к соседнему пункту пропуска "Старокозаче — Тудора" движение практически свободно.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на границе с Румынией

На международной трассе М-15 на юге Одесской области пробки образовались у озера Ялпуг, а также на въезде в Орловку. На пункте пропуска Рени движение свободно.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Ранее мы писали, кто из мужчин может уехать за границу в следующем месяце, и кто из женщин не имеет такого права.