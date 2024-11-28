Затори та черги на трасі Одеса — Рені: 28 листопада, ранок

Машини на трасі. Фото: Новини.LIVE

Вранці у четвер, 28 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. Черги з автомобілів накопичуються також на пунктах пропуску Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного сервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Великого Дальника. Найбільш уповільнений рух біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Ця ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. Проте на самому автомобільному пункті пропуску черг майже немає.

На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" рух практично вільний.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори на кордоні з Румунією

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області затори утворилися біля озера Ялпуг, а також на в'їзді до Орлівки. На пункті пропуску Рені рух вільний.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Раніше ми писали, хто з чоловіків може виїхати за кордон наступного місяця, і хто з жінок не має такого права.