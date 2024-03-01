Выезд в Молдову и Румынию —ситуация на международных КПП на утро пятницы
По состоянию на утро 1 марта на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также есть незначительные скопления машин на выезде из областного центра, но это несущественно повлияет за общее время в дороге. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе природного парка и молдавского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 8 минут.
Пробки на Орловке
В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 18 минут.
Цены на горючее
Напомним, цены на топливо в Украине несколько повысились за последние сутки. В пятницу, 1 марта, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза выросла. Больше всего подорожал дизель — 1 литр этого горючего стоит на 10 копеек больше, чем накануне.
Также мы писали, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с марта ожидается заметный рост цен на топливо. Согласно прогнозам, его стоимость может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.
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