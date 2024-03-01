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Виїзд до Молдови і Румунії — ситуація на міжнародних КПП на ранок п'ятниці

1 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виїзд до Молдови і Румунії — ситуація на міжнародних КПП на ранок п'ятниці
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 1 березня на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також є незначні скупчення машин на виїзді з обласного центру, але це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, а також у районі природного парку та молдавського КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин. 

Виїзд до Молдови і Румунії — ситуація на міжнародних КПП на ранок п'ятниці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори у межах Сарати, Татарбунар та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 18 хвилин. 
 

Виїзд до Молдови і Румунії — ситуація на міжнародних КПП на ранок п'ятниці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні дещо підвищились за останню добу. У п'ятницю, 1 березня, вартість бензину, дизпального та автогазу зросла. Найбільше здорожчав дизель — 1 літр цього пального коштує на 10 копійок більше, ніж попереднього дня.

Також ми писали, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з березня очікується помітне зростання цін на пальне. Згідно з прогнозами, його вартість може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
бензин
дороги
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
пальне

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