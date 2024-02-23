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Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро пятницы

23 февраля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро пятницы
Дорога из Одены в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 23 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы. В то же время, на юге региона дорожная ситуация остается стабильной, без существенных препятствий для движения.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть значительные пробки в районе природного парка и молдавского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 12 минут.

Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро пятницы - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 18 минут.

Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро пятницы - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот


Напомним, что бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, совместная разработка Michelin и General Motors безвоздушных шин для легковых автомобилей и объявления об их испытаниях в этом году на электромобилях Chevrolet Bolt привлекло внимание автолюбителей к технологии. Впрочем, некоторые конкуренты, в частности Continental, скептически относятся к этой затее.

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