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Виїзд до Молдови і Румунії — затори на кордоні на ранок п'ятниці

23 лютого 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виїзд до Молдови і Румунії — затори на кордоні на ранок п'ятниці
Дорога з Одени до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 23 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси. Водночас на півдні регіону дорожня ситуація залишається стабільною, без суттєвих перешкод для руху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є значні затори у районі природного парку та молдавського КПП. Ці ділянки на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин. 
 

Виїзд до Молдови і Румунії — затори на кордоні на ранок п'ятниці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку 

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 18 хвилин. 

Виїзд до Молдови і Румунії — затори на кордоні на ранок п'ятниці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот


Нагадаємо, що бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Також ми писали, спільна розробка Michelin та General Motors безповітряних шин для легкових автомобілів та оголошення про їхнє випробування цього року на електромобілях Chevrolet Bolt привернуло увагу автолюбителів до технології. Втім, деякі конкуренти, зокрема Continental скептично ставляться до цієї затії.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
прикордонники
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Румунія

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