Выезд в Молдову и Румынию — пробки на границе на утро вторника

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 13 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы, также пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. В то же время, на юге региона дорожная ситуация остается стабильной, без существенных препятствий для движения.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы небольшие пробки, особенно в природном парке. Также наблюдаются осложнения у молдавского КПП, что отмечено красным цветом на картах. Проезд в Паланку сегодня займет 1 час 6 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление автомобилей в пределах Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 9 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто . Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

Также мы писали, как изменится стоимость бензина и дизтоплива в феврале и марте. По прогнозам экспертов, водителей Украины ждут хорошие новости.