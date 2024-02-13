Виїзд до Молдови і Румунії — затори на кордоні на ранок вівторка

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 13 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону, також є затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. У той же час на півдні регіону дорожня ситуація залишається стабільною, без суттєвих перешкод для руху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовані невеликі затори, особливо у природному парку. Також спостерігаються ускладнення біля молдавського КПП, що відзначено червоним кольором на картах. Проїзд до Паланки сьогодні займе 1 годину 6 хвилин.



Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення автомобілів у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 9 хвилин.



Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, що в Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України".

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