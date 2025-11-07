Пробки на дороге Одесса-Рени в направлении Молдовы 7 ноября: актуальная ситуация с движением

Выезд в Молдову ограничен — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, в пятницу, 7 ноября, на маршруте Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на отдельных участках дороги. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с запасом времени. Зато движение в сторону границы с Румынией проходит без задержек и осложнений.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Сильные задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 18 минут.
Пробки до Орловки
Движение в направлении Орловки происходит без препятствий и задержек. Ориентировочное время путешествия до пограничного перехода на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который в основном проходит через территорию Молдовы.
Пробки на Рени
Сегодня движение транспортных средств на дороге в Рени происходит без задержек и очередей. Ориентировочное время поездки составляет чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.
