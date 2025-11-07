Пробки на дороге Одесса-Рени в направлении Молдовы 7 ноября: актуальная ситуация с движением

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в пятницу, 7 ноября, на маршруте Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на отдельных участках дороги. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с запасом времени. Зато движение в сторону границы с Румынией проходит без задержек и осложнений.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Сильные задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 18 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки происходит без препятствий и задержек. Ориентировочное время путешествия до пограничного перехода на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сегодня движение транспортных средств на дороге в Рени происходит без задержек и очередей. Ориентировочное время поездки составляет чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

