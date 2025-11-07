Затори на дорозі Одеса–Рені у напрямку Молдови 7 листопада: актуальна ситуація з рухом

Машини у черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у п’ятницю, 7 листопада, на маршруті Одеса–Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих ділянках дороги. Водіям радять враховувати можливі затори та планувати поїздки із запасом часу. Натомість рух у бік кордону з Румунією відбувається без затримок і ускладнень.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Дорогою до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Сильні затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 18 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки відбувається без перешкод та затримок. Орієнтовний час подорожі до прикордонного переходу на Дунаї становить близько 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який здебільшого проходить територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Сьогодні рух транспортних засобів на дорозі до Рені відбувається без затримок та черг. Орієнтовний час поїздки становить трохи більше ніж 4 години. Також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить територією Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

