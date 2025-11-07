Відео
Україна
Виїзд до Молдови обмежений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови обмежений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:10
Оновлено: 14:24
Затори на дорозі Одеса–Рені у напрямку Молдови 7 листопада: актуальна ситуація з рухом
Машини у черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у п’ятницю, 7 листопада, на маршруті Одеса–Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих ділянках дороги. Водіям радять враховувати можливі затори та планувати поїздки із запасом часу. Натомість рух у бік кордону з Румунією відбувається без затримок і ускладнень.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Дорогою до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Сильні затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 18 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки відбувається без перешкод та затримок. Орієнтовний час подорожі до прикордонного переходу на Дунаї становить близько 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який здебільшого проходить територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Орлівки
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Сьогодні рух транспортних засобів на дорозі до Рені відбувається без затримок та черг. Орієнтовний час поїздки становить трохи більше ніж 4 години. Також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить  територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які авто з повним приводом купувати найвигідніше. Також ми писали про те, який штраф передбачено за автомобільні шини взимку.

Одеса кордон КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
