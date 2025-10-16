Видео
Україна
Видео

Выезд в Молдову и Румынию — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову и Румынию — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:57
обновлено: 15:37
Пробки на трассе Одесса-Рени 16 октября: локальные проблемы на пути в Молдову, движение в Румынию без задержек
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 16 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой есть локальные пробки. Однако задержки возникают лишь на некоторых отрезках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без задержек и проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки до Молдовы

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки. Задержки движения зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка, а также вблизи села Маяки. Из-за этого время в пути к границе превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет почти 4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Ориентировочная продолжительность поездки почти 4,5 часа. Также доступен альтернативный путь, который в основном будет пролегать через территорию соседней страны. Путь через Молдову будет занимать почти 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что в новых бюджетных версиях Tesla Model 3 отсутствует ряд опций. Также мы писали о том, сколько в Украине стоит самое популярное в США авто.

Одесса граница КПП дороги Одесская область пробки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
