Пробки на трассе Одесса-Рени 16 октября: локальные проблемы на пути в Молдову, движение в Румынию без задержек

Выезд в Молдову и Румынию — ситуация на трассе Одесса-Рени
В четверг, 16 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой есть локальные пробки. Однако задержки возникают лишь на некоторых отрезках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без задержек и проблем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки до Молдовы
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки. Задержки движения зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка, а также вблизи села Маяки. Из-за этого время в пути к границе превышает один час.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет почти 4 часа.
Пробки на Рени
На дороге в Рени пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Ориентировочная продолжительность поездки почти 4,5 часа. Также доступен альтернативный путь, который в основном будет пролегать через территорию соседней страны. Путь через Молдову будет занимать почти 5 часов.
