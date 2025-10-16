Затори на трасі Одеса–Рені 16 жовтня: локальні проблеми на шляху до Молдови, рух до Румунії без затримок

Виїзд до Молдови та Румунії — ситуація на трасі Одеса-Рені
У четвер, 16 жовтня на трасі Одеса–Рені в бік пункту пропуску на кордоні з Молдовою є локальні затори. Проте затримки виникають лише на деяких відрізках дороги. У той же час рух транспорту до кордону з Румунією проходить без затримок і проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори. Затримки руху зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку, а також поблизу села Маяки. Через це час у дорозі до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить майже 4 години.
Затори на Рені
На дорозі до Рені заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години. Також доступний альтернативний шлях, який здебільшого пролягатиме через територію сусідньої країни. Шлях через Молдову займатиме майже 5 годин.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у нових бюджетних версіях Tesla Model 3 відсутні низка опцій. Також ми писали про те, скільки в Україні коштує найпопулярніше в США авто.
Читайте Новини.LIVE!