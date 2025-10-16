Затори на трасі Одеса–Рені 16 жовтня: локальні проблеми на шляху до Молдови, рух до Румунії без затримок

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 16 жовтня на трасі Одеса–Рені в бік пункту пропуску на кордоні з Молдовою є локальні затори. Проте затримки виникають лише на деяких відрізках дороги. У той же час рух транспорту до кордону з Румунією проходить без затримок і проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори. Затримки руху зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку, а також поблизу села Маяки. Через це час у дорозі до кордону перевищує одну годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить майже 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години. Також доступний альтернативний шлях, який здебільшого пролягатиме через територію сусідньої країни. Шлях через Молдову займатиме майже 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

