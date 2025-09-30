Пробки на трассе Одесса-Рени 30 сентября: осложнения движения у границ с Молдовой и Румынией

Пограничники проверяют авто. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 30 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой наблюдаются пробки. Проблемы с движением возникают лишь на отдельных участках дороги. Также движение затруднено в сторону границы с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировалась небольшая очередь автомобилей. Задержки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка и самые большие — на выезде из Одессы. Время в пути до границы сейчас примерно 1,5 часа.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки также затруднено движение. Пробки образовались на выезде из Одессы. Сегодняшняя поездка к дунайской границе продлится более 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Пробки на пути в Рени есть — движение транспорта затруднено на выезде из Одессы. Поездка займет почти 5 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

