Україна
Головна Одеса До Молдови та Румунії виїзд обмежений — пробки на трасі

До Молдови та Румунії виїзд обмежений — пробки на трасі

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:40
Затори на трасі Одеса–Рені 30 вересня: ускладнення руху біля кордонів з Молдовою та Румунією
Прикордонники перевіряють авто. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 30 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникають лише на окремих ділянках дороги. Також рух ускладнено у бік кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалася невелика черга автомобілів. Затримки спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку та найбільші — на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону наразі приблизно 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки також ускладнено рух. Затори утворилися на виїзді з Одеси. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Затори на шляху до Рені є — рух транспорту ускладнено на виїзді з Одеси. Поїздка займе майже 5 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
