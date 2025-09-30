Затори на трасі Одеса–Рені 30 вересня: ускладнення руху біля кордонів з Молдовою та Румунією

Прикордонники перевіряють авто. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 30 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникають лише на окремих ділянках дороги. Також рух ускладнено у бік кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалася невелика черга автомобілів. Затримки спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку та найбільші — на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону наразі приблизно 1,5 години.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки також ускладнено рух. Затори утворилися на виїзді з Одеси. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Затори на шляху до Рені є — рух транспорту ускладнено на виїзді з Одеси. Поїздка займе майже 5 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто купувати вживаний Subaru Forester третього покоління. Також ми повідомляли, в містах Польщі масово почали зʼявлятися білі зиґзаґоподібні лінії на дорозі.