Новые правила въезда в Румынию для украинцев с авто

Выезд в Румынию — без какого документа не впустят в страну
Украинцы, которые планируют путешествие в Румынию, теперь должны иметь справку о техническом состоянии автомобиля. Без этого документа пограничники не пропускают через границу и разворачивают обратно. Требования действуют для всех — от легковых авто до грузовиков.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра авто
Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.
Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.
Какие документы нужны на границе с Румынией
Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:
- биометрический паспорт или визу;
- документы на авто;
- медицинскую страховку;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
- доверенность, если управляете чужим авто.
Что нельзя ввозить в Румынию
Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.
