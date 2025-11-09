Нові правила в’їзду до Румунії для українців з авто

Прикордонний пункт з Румунією. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Українці, які планують подорож до Румунії, тепер повинні мати довідку про технічний стан автомобіля. Без цього документа прикордонники не пропускають через кордон і розвертають назад. Вимоги діють для всіх — від легкових авто до вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, ми писали, як морякам виїхати на роботу за кордон. Також повідомляли, без яких документів за кордон з дитиною не пустять.