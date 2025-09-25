Очереди на трассе Одесса-Рени из-за выезда хасидов

Машины в пробке. Фото: Государственная пограничная служба

Вечером 25 сентября на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, образовались значительные очереди. Причиной стали массовые выезды хасидов после празднования Рош ха-Шана. Автомобилисты жалуются, что на выезд из Украины стоит более 100 автомобилей. Направление в Румынию также загружено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас затруднено из-за значительного скопления автотранспорта и пассажирских автобусов. На выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно возле КПП образовались пробки. На границе собрались сотни хасидов, что вызвало длительное ожидание. По навигационным сервисам, дорога к пункту пропуска занимает более часа. Однако для прохождения контроля придется ждать еще несколько часов в очереди. Часть автомобилистов не выдерживает ждать в очереди и разворачивается обратно. В то же время на въезд ситуация достаточно спокойная. Длинных очередей нет.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение на международной трассе М-15 в сторону Орловки также затруднено. Пробки фиксируются вблизи пункта пропуска "Паланка". Сегодня путь после прохождения транзитной зоны в КПП "Паланка" до границы на Дунае может занять почти 4 часа. Также есть скопление автомобилей и на самом КПП.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также наблюдаются пробки вблизи молдавской границы. После прохождения КПП "Паланка" путешествие может длиться примерно 4,5 часа. Также пробки есть и на самой границе в Рени.

Пробки на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

