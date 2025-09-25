Черги на трасі Одеса-Рені через виїзд хасидів

Автівки в заторі. Фото: Державна прикордонна служба

Увечері 25 вересня на трасі Одеса-Рені, що веде до кордону з Молдовою, утворилися значні черги. Причиною стали масові виїзди хасидів після святкування Рош га-Шана. Автомобілісти скаржаться, що на виїзд з України стоїть понад 100 автівок. Напрямок до Румунії також завантажений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі ускладнений через значне скупчення автотранспорту та пасажирських автобусів. На виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо біля КПП утворилися затори. На кордоні зібралися сотні хасидів, що спричинило тривале очікування. За навігаційними сервісами, подорож до пункту пропуску триватиме понад годину. Однак для проходження контролю доведеться чекати ще кілька годин у черзі. Частина автомобілістів не витримує чекати у черзі та розвертається назад. Водночас на в'їзд ситуація досить спокійна. Довгих черг немає.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух на міжнародній трасі М-15 у бік Орлівки також ускладнений. Затори фіксуються поблизу пункту пропуску "Паланка". Сьогодні подорож після проходження транзитної зони у КПП "Паланка" до кордону на Дунаї може тривати майже 4 години. Також є скупчення автівок і на самому КПП.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також спостерігаються затори поблизу молдовського кордону. Після проходження КПП "Паланка" подорож може тривати приблизно 4,5 години. Також затори є і на самому кордоні в Рені.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

