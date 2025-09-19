Выезд мужчин 18-22 лет: что думают в Одессе

Люди на улице. Фото: Новости.LIVE

Война в Украине продолжается уже четвертый год, и каждый новый закон, касающийся мобилизации или выезда, вызывает дискуссии. Недавно принятое решение позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Для кого-то это облегчение и возможность учиться или работать, для других — повод для споров о справедливости и равенстве перед законом.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, поддерживают ли они такие изменения и считают ли этот шаг правильным.

Реклама

Читайте также:

Поддерживают выезд

Для части горожан свобода передвижения — не то, что "отменяется" даже в войну. Они говорят: взрослый человек имеет право решать, где учиться, работать и лечиться, а государство должно не запрещать, а устанавливать понятные правила. Такие ответы держатся на простой идее: доверие к ответственному выбору гражданина работает лучше всеобщих запретов.

"Да, поддерживаю новые правила. Потому что это волевыявление человека, он имеет право выезжать, если хочет. У нас суверенное независимое государство, как запретить человеку выезжать? Это нельзя", — говорит Елена.

Одесситка Елена о праве выезда мужчин. Фото: Новини.LIVE

Есть и позиция, что право на выезд не должно быть из-за разной даты в паспорте. Сторонники этого подхода считают, что ограничение по возрасту в пределах 18-22 — слабый аргумент, если есть четкие обязательства по возвращению. Они настаивают: одинаковые правила для всех создают больше честности, чем широкие запреты и исключения.

"Я поддерживаю выезд любого гражданина Украины, если он этого желает. То есть я не понимаю, почему должны быть встречи для тех, кому 18 или 22 года. Конечно, лучше, чтобы хоть кого-то выпускали, чтобы ребята посмотрели мир", — говорит Андрей.

Одессит Андрей о новом законе о выезде мужчин с 18 до 22 лет. Фото: Новини.LIVE

Образовательная мотивация

Отдельная линия — обучение и ранний старт карьеры. Именно в 18-22 года формируются академические траектории, международные обмены, стажировки и первые контракты, которые могут дать новые знания и полезные связи. Сторонники этого подхода говорят: мобильность студентов — это вклад в будущее, который вернется по возвращении.

"Да, я поддерживаю, почему нет, это выбор каждого. Полностью поддерживаю, это законное право их выехать. Более того, это именно тот возраст, когда студенты активно учатся. А у нас есть болонская система, которая поддерживает то, что называется академической мобильностью. Хотя бы с этой точки зрения это нормально", — говорит Валерий.

Местный житель Валерий о возможности обучения за рубежом. Фото: Новини.LIVE

Расширить границу возраста

Некоторые предлагают сделать рамку шире — хотя бы до 25 лет. Аргументы просты: в этом возрасте люди уже имеют работу, контракты, спортивные или творческие программы, и главное здесь — не "держать всех", а четко прописать условия выезда и возвращения. Идея балансировать не запретами, а правилами и ответственностью звучит все чаще.

"Возраст можно поднять хотя бы до 25 лет: в это время люди уже работают, имеют обучение или контракты, планируют жизнь. Не вижу смысла держать всех "на всякий случай", если можно четко прописать условия выезда, сроки возвращения и ответственность за их нарушение. Если кто-то едет с конкретной целью — пусть едет и вовремя возвращается", — рассказывает Олег.

Одессит Олег о расширении закона до 25 лет. Фото: Новини.LIVE

Предостережения и сомнения

Параллельно звучит и тревога: молодые мужчины — это будущий кадровый резерв и уже сегодня опора для многих семей. Люди боятся "тихого оттока" и того, что правила станут несправедливыми, а бремя останется на тех, кто не уехал. В таких ответах ключевое — обезопасить детей, но не отпускать навсегда и не потерять баланс.

"Не хотелось бы, конечно, чтобы они выезжали из Украины. Ну, что же сделаешь, если власть такое позволила. Хотелось бы, чтобы Украина была с ребятами. Не хотелось бы, чтобы выезжали. Но все переживают за детей и вывозят, чтобы их сохранить", — говорит Валентина.

Одесситка Валентина о сохранении мобилизационного ресурса. Фото: Новини.LIVE

Дискуссия сводится к главному: как совместить свободу движения с потребностями обороны. Люди хотят понятных правил, чтобы были четкие основания для выезда, сроки возвращения и ответственность за их нарушение. Это снимет напряжение и даст ощущение справедливости для всех.

Ранее мы писали о том, сколько украинцев в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу, а также о том, что ГПСУ не ведет учет выезда мужчин в категории 18-22 лет.