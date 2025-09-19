Відео
Головна Одеса Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

Дата публікації: 19 вересня 2025 18:43
Виїзд чоловіків 18–22 років: що думають в Одесі
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Війна в Україні триває вже четвертий рік, і кожен новий закон, що стосується мобілізації чи виїзду, викликає дискусії. Нещодавно ухвалене рішення дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Для когось це полегшення і можливість навчатися чи працювати, для інших — привід для суперечок про справедливість і рівність перед законом.

Журналісти Новини.LIVE  запитали в одеситів, чи підтримують вони такі зміни й чи вважають цей крок правильним.

Підтримують виїзд

Для частини містян свобода пересування — не те, що "скасовується" навіть у війну. Вони кажуть: доросла людина має право вирішувати, де вчитися, працювати й лікуватися, а держава повинна не забороняти, а встановлювати зрозумілі правила. Такі відповіді тримаються на простій ідеї: довіра до відповідального вибору громадянина працює краще за загальні заборони.

 "Так, підтримую нові правила. Тому що це виявлення людини, вона має право виїжджати, якщо вона бажає. У нас суверенна незалежна держава, як це заборонити людині виїзджати? Це не можна", — каже Олена.

Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити - фото 1
Одеситка Олена про право виїзду чоловіків. Фото: Новини.LIVE

Є й позиція, що право на виїзд не повинно бути через різну дату в паспорті. Прихильники цього підходу вважають, що обмеження за віком у межах 18–22 — слабкий аргумент, якщо є чіткі зобов’язання щодо повернення. Вони наполягають: однакові правила для всіх створюють більше чесності, ніж широкі заборони й винятки.

 "Я підтримую виїзд будь-якого громадянина України, якщо він цього бажає. Тобто я не розумію, чому повинні бути зустрічі для тих, кому 18 або 22 років. Звичайно, краще, щоб хоч когось випускали, щоб хлопці подивилися світ", — каже Андрій.

Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити - фото 2
Одесит Андрій про новий закон про виїзд чоловіків з 18 до 22 років. Фото: Новини.LIVE

Освітня мотивація

Окрема лінія — навчання і ранній старт кар’єри. Саме у 18–22 роки формуються академічні траєкторії, міжнародні обміни, стажування й перші контракти, які можуть дати нові знання та корисні зв’язки. Прихильники цього підходу кажуть: мобільність студентів — це вклад у майбутнє, який повернеться після повернення.

 "Так, я підтримую. Чому ні? Це вибір кожного. Цілком підтримую, це їх законне право виїхати. Більше того, це саме той вік, коли студенти активно навчаються. А у нас є болонська система, яка підтримує те, що називається академічною мобільністю. Хоча б з цієї точки зору це нормально", — каже Валерій.

Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити - фото 3
Місцевий житель Валерій про можливість навчання за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Розширити межу віку

Дехто пропонує зробити рамку ширшою — принаймні до 25 років. Аргументи прості: у цьому віці люди вже мають роботу, контракти, спортивні чи творчі програми, і головне тут — не "тримати всіх", а чітко прописати умови виїзду та повернення. Ідея балансувати не заборонами, а правилами й відповідальністю звучить дедалі частіше.

 "Вік можна підняти хоча б до 25 років: у цей час люди вже працюють, мають навчання чи контракти, планують життя. Не бачу сенсу тримати всіх "про всяк випадок", якщо можна чітко прописати умови виїзду, строки повернення і відповідальність за їхнє порушення. Якщо хтось їде з конкретною метою — хай їде і вчасно повертається", — розповідає Олег.

Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити - фото 4
Одесит Олег про розширення закону до 25 років. Фото: Новини.LIVE

Застереження і сумніви

Паралельно звучить і тривога: молоді чоловіки — це майбутній кадровий резерв і вже сьогодні опора для багатьох родин. Люди бояться "тихого відтоку" й того, що правила стануть несправедливими, а тягар залишиться на тих, хто не виїхав. У таких відповідях ключове — убезпечити дітей, але не відпускати назавжди й не втратити баланс.

 "Не хотілося б, звісно, щоб вони виїжджали з України. Ну що ж зробиш, якщо влада таке дозволила. Хотілося б, щоб Україна була із хлопцями. Не хотілося б, щоб виїжджали. Але ж усі переживають за дітей і вивозять, щоб їх зберегти", — каже Валентина.

Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити - фото 5
Одеситка Валентина про збереження мобілізаційного ресурсу. Фото: Новини.LIVE

Дискусія зводиться до головного: як поєднати свободу руху з потребами оборони. Люди хочуть зрозумілих правил, щоб були чіткі підстави для виїзду, строки повернення і відповідальність за їхнє порушення. Це зніме напругу і дасть відчуття справедливості для всіх.

Раніше ми писали про те, скільки українців віком від 18 до 22 років виїхали до Польщі, а також про те, що ДПСУ не веде облік виїзду чоловіків у категорії 18-22 років.

Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
