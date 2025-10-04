Пробки на трассе Одесса-Рени 4 октября: проблемы на границе с Молдовой, движение в Румынию без задержек

Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 4 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении КПП на границе с Молдовой местами образовались пробки. Задержки движения фиксируются лишь на отдельных участках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без проблем и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки к Молдове

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие очереди автомобилей. Задержки движения зафиксированы возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время проезда к границе сейчас превышает один час.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Прогнозируемое время поездки до дунайской границы сегодня составит более 3,5 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени пробки отсутствуют, движение транспорта проходит беспрепятственно. Продолжительность поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

