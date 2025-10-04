Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд в Молдову ограничен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову ограничен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:15
Пробки на трассе Одесса-Рени 4 октября: проблемы на границе с Молдовой, движение в Румынию без задержек
Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 4 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении КПП на границе с Молдовой местами образовались пробки. Задержки движения фиксируются лишь на отдельных участках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без проблем и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки к Молдове

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие очереди автомобилей. Задержки движения зафиксированы возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время проезда к границе сейчас превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Прогнозируемое время поездки до дунайской границы сегодня составит более 3,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени пробки отсутствуют, движение транспорта проходит беспрепятственно. Продолжительность поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что в Германии можно получить штраф, если автомобиль окрашен в запрещенные цвета. Также мы писали о том, сколько украинцы платят за техосмотр в Польше.

Одесса граница КПП авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации