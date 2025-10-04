Затори на трасі Одеса–Рені 4 жовтня: проблеми на кордоні з Молдовою, рух до Румунії без затримок

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 4 жовтня, на трасі Одеса–Рені у напрямку КПП на кордоні з Молдовою місцями утворилися затори. Затримки руху фіксуються лише на окремих ділянках дороги. Водночас рух транспорту до кордону з Румунією проходить без проблем і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі черги автомобілів. Затримки руху зафіксовані біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Прогнозований час поїздки до дунайського кордону сьогодні становитиме понад 3,5 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені затори відсутні, рух транспорту проходить безперешкодно. Тривалість поїздки складе трохи більше 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

