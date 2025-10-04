Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд в Молдову обмежено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Виїзд в Молдову обмежено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:15
Затори на трасі Одеса–Рені 4 жовтня: проблеми на кордоні з Молдовою, рух до Румунії без затримок
Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 4 жовтня, на трасі Одеса–Рені у напрямку КПП на кордоні з Молдовою місцями утворилися затори. Затримки руху фіксуються лише на окремих ділянках дороги. Водночас рух транспорту до кордону з Румунією проходить без проблем і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі черги автомобілів. Затримки руху зафіксовані біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Прогнозований час поїздки до дунайського кордону сьогодні становитиме понад 3,5 години.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені затори відсутні, рух транспорту проходить безперешкодно. Тривалість поїздки складе трохи більше 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни.

Затори на трасі Одеса-Ресі
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Німеччині можна отримати штраф, якщо авто пофарбоване у заборонені кольори. Також ми писали про те, скільки українці платять за техогляд у Польщі.

Одеса кордон КПП авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації