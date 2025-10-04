Затори на трасі Одеса–Рені 4 жовтня: проблеми на кордоні з Молдовою, рух до Румунії без затримок

Виїзд в Молдову обмежено — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 4 жовтня, на трасі Одеса–Рені у напрямку КПП на кордоні з Молдовою місцями утворилися затори. Затримки руху фіксуються лише на окремих ділянках дороги. Водночас рух транспорту до кордону з Румунією проходить без проблем і затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі черги автомобілів. Затримки руху зафіксовані біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Прогнозований час поїздки до дунайського кордону сьогодні становитиме понад 3,5 години.
Затори на Рені
На дорозі до Рені затори відсутні, рух транспорту проходить безперешкодно. Тривалість поїздки складе трохи більше 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Німеччині можна отримати штраф, якщо авто пофарбоване у заборонені кольори. Також ми писали про те, скільки українці платять за техогляд у Польщі.
Читайте Новини.LIVE!