Выезд за границу через Одесчину — какая ситуация с пробками на международной трассе

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 6 апреля. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии пока добраться тоже не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Большой Дальник, Маяк и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Также нет и очередей на пересечение границы в пункте пропуска "Старокозачье". Проезд свободен, однако могут возникнуть задержки из-за проверки документов.

Дорога на пункте пропуска "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин только в пределах Сараты. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 10 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на некоторые виды горючего на украинских АЗС несколько снизились. Да, стоимость бензина А-92 и автогаза упала на одну копейку. Однако другие виды горючего продолжают расти в цене.

Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо . Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

Мы также писали, как изменились цены на ремонт автомобилей в Украине в 2024 году. Согласно данным экспертов Института исследований авторынка совместно с RemOnline, средний чек на СТО Украины сейчас составляет 6022 грн.