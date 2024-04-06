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Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі

6 квітня 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 6 квітня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Великий Дальник, Маяк та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

Також немає й черг на перетин кордону у пункті пропуску "Старокозаче". Наразі проїзд вільний, проте можуть виникнути затримки через перевірку документів. 

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі - фото 2
Дорога на пункті пропуску "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин тільки у межах Сарати. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 10 хвилин. 

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на деякі види пального на українських АЗС дещо знизились. Так, вартість бензину А-92 та автогазу впала на одну копійку. Проте інші види пального продовжують зростати в ціні.

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

Ми також писали, як змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.

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