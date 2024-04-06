Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація з заторами на міжнародній трасі
Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 6 квітня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Великий Дальник, Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори у напрямку Старокозачого
Також немає й черг на перетин кордону у пункті пропуску "Старокозаче". Наразі проїзд вільний, проте можуть виникнути затримки через перевірку документів.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин тільки у межах Сарати. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 10 хвилин.
Ціни на пальне
Ціни на деякі види пального на українських АЗС дещо знизились. Так, вартість бензину А-92 та автогазу впала на одну копійку. Проте інші види пального продовжують зростати в ціні.
Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.
Ми також писали, як змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.
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