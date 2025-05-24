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Выезд за границу — где затруднено движение на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 24 мая 2025 09:17
Очереди на границе с Молдовой - трасса Одесса-Рени 24 мая
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени утром 24 мая образовались локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Наибольшие скопления авто — вблизи пункта пропуска Паланка. Несмотря на очереди, ситуация пока остается контролируемой, однако водителям стоит планировать маршрут заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на границе с Молдовой

В направлении КПП "Паланка" образовались пробки на въезде и выезде из села Маяки и участке в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Очередь перед самим пунктом достигла более одного километра. Эта зона обозначена оранжевым, что свидетельствует о замедленном движении.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот

На КПП "Старокозачье — Тудора" пробки пока не наблюдаются. Также нет и очередей на пересечение таможенного контроля.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога к КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога к КПП "Орловка". Фото: скриншот

На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Пункты пропуска в Одесской области

Отметим, сейчас в Одесской области функционируют девять пунктов пропуска в соседние страны. Восемь из них на границе с Молдовой.

Орловка — Исакча
Маяки — Удобное — Паланка
Старокозачье — Тудора
Августовское 1 — Басарабяска
Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
Новые Трояны — Чадыр-Лунга
Табаки — Мирное
Виноградовка — Вулканешты
Рени — Джюрджюлешть

Напомним, мы писали, как водители убивают аккумулятор электрокара. А также, почему в Украине падает спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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