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Выезд за границу — где зафиксированы пробки и очереди на трассе Одесса — Рени

27 апреля 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Трасса Одесса — Рени: где зафиксированы очереди сегодня, 27 апреля
Пробка на КПП по дороге на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 27 апреля. Кроме того, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробка в сторону Паланки сегодня, 27 апреля. Фото: Google Maps
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Затор на ЧП "Старокозачее" сегодня, 27 апреля. Фото: Google Maps
Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин между селами Заря, Татарбунары, Кринички и Сафьяны, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок небольшие и существенно не влияют на трафик.

Пробки в сторону Орловки сегодня, 27 апреля. Фото: Google Maps
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее снова изменились. Бензин на украинских АЗС сильно подорожал. Больше всего повысилась стоимость марки А-95+ — на 24 копейки. В то же время, дизтопливо и автогаз упали в цене — на 11 и 17 копеек соответственно.

По данным мониторингового сайта, 27 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,16 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,63 грн/л.

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