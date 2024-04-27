Трасса Одесса — Рени: где зафиксированы очереди сегодня, 27 апреля

Пробка на КПП по дороге на Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 27 апреля. Кроме того, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин между селами Заря, Татарбунары, Кринички и Сафьяны, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок небольшие и существенно не влияют на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее снова изменились. Бензин на украинских АЗС сильно подорожал. Больше всего повысилась стоимость марки А-95+ — на 24 копейки. В то же время, дизтопливо и автогаз упали в цене — на 11 и 17 копеек соответственно.

По данным мониторингового сайта, 27 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова: