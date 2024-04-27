Траса Одеса — Рені: де зафіксовані черги сьогодні, 27 квітня

Виїзд за кордон — де зафіксовані затори та черги на трасі Одеса — Рені
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 27 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин між селами Зоря, Татарбунари, Кринички та Саф'яни, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.
Ціни на пальне
Ціни на пальне знову змінилися. Бензин на українських АЗС сильно здорожчав. Найбільше підвищилась вартість марки А-95+ — на 24 копійки. Водночас дизпаливо та автогаз упали в ціні — на 11 та 17 копійок відповідно.
За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,68 грн/л;
- А-95 — 55,18 грн/л;
- А-92 — 52,09 грн/л;
- дизельне пальне — 54,16 грн/л;
- скраплений газ — 27,63 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!