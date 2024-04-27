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Виїзд за кордон — де зафіксовані затори та черги на трасі Одеса — Рені

27 квітня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Траса Одеса — Рені: де зафіксовані черги сьогодні, 27 квітня
Затор на КПП по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 27 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором. 

Затор у бік Паланки сьогодні, 27 квітня. Фото: Google Maps
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Затор на ПП "Старокозаче" сьогодні, 27 квітня. Фото: Google Maps
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин між селами Зоря, Татарбунари, Кринички та Саф'яни, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. 

Затори у бік Орлівки сьогодні, 27 квітня. Фото: Google Maps
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне знову змінилися. Бензин на українських АЗС сильно здорожчав. Найбільше підвищилась вартість марки А-95+ — на 24 копійки. Водночас дизпаливо та автогаз упали в ціні — на 11 та 17 копійок відповідно.

За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,16 грн/л;
  • скраплений газ — 27,63 грн/л.

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