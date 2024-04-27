Траса Одеса — Рені: де зафіксовані черги сьогодні, 27 квітня

Затор на КПП по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 27 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин між селами Зоря, Татарбунари, Кринички та Саф'яни, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне знову змінилися. Бензин на українських АЗС сильно здорожчав. Найбільше підвищилась вартість марки А-95+ — на 24 копійки. Водночас дизпаливо та автогаз упали в ціні — на 11 та 17 копійок відповідно.

За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: