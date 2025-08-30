Пробки на трассе Одесса-Рени 30 августа - ситуация на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Утро субботы, 30 августа, снова началось с очередей на выезде из Одесской области. Больше всего машин собралось в направлении Паланки, тогда как путь в Румынию остается почти свободным. Путешествие может затянуться на несколько часов, поэтому водителям стоит заранее планировать маршрут.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также есть очереди.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

