Затори на трасі Одеса-Рені 30 серпня — ситуація на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Ранок суботи, 30 серпня, знову почався з черг на виїзді з Одещини. Найбільше машин зібралося у напрямку до Паланки, тоді як шлях до Румунії залишається майже вільним. Подорож може затягнутися на кілька годин, тож водіям варто заздалегідь планувати маршрут.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, що деяких українців віком від 18 до 22 років включно можуть не пустити на кордоні через відсутність цього документу. Також повідомляли, що закон про дозвіл виїхати з України хлопцям 18-22 років не вплине на економіку.