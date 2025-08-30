Затори на трасі Одеса-Рені 30 серпня — ситуація на кордоні

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні
Ранок суботи, 30 серпня, знову почався з черг на виїзді з Одещини. Найбільше машин зібралося у напрямку до Паланки, тоді як шлях до Румунії залишається майже вільним. Подорож може затягнутися на кілька годин, тож водіям варто заздалегідь планувати маршрут.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черги.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.
Нагадаємо, ми писали, що деяких українців віком від 18 до 22 років включно можуть не пустити на кордоні через відсутність цього документу. Також повідомляли, що закон про дозвіл виїхати з України хлопцям 18-22 років не вплине на економіку.
