На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки: как лучше проехать

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 15 июня. Следует отметить, что их размеры значительны. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, большое скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога в сторону Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, перед поворотом в село Суворово и в Новосельском. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на топливо почти не изменились. Стоимость бензина А-92 выросла на одну копейку, а цены на другие марки бензина, автогаза и дизтоплива остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 15 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,02 грн/л;

дизельное топливо — 52,48 грн/л;

сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.