Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине на утро воскресенья
Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро 3 марта наблюдаются на нескольких участках, однако их размеры небольшие. Добраться КПП "Паланка" можно менее чем через час. Также дорога в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы и в районе КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар. Дорога на дунайскую границу займет сегодня менее четырех часов.
Цены на топливо
Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 3 марта, стоимость бензина и дизеля в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.
Больше об авто
Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам, стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.
Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.
Читайте Новини.LIVE!