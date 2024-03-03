Виїзд за кордон — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок неділі

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори на трасі Одеса — Рені станом на ранок 3 березня спостерігаються на декількох ділянках, проте їх розміри невеликі. Дістатись КПП "Паланка" можна менш як за годину. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси та у районі КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 3 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилася. Ціна на автогаз також залишилася на рівні попереднього дня.

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Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Ми також писали про те, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомагають нашим військовим протягом цього часу.