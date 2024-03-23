Выезд за границу — какой пункт пропуска на Одесчине лучше избегать

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 23 марта. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь. До Румынии пока добраться не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Сараты и Татарбунар. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 4 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее снова претерпели изменения. На автозаправочных станциях Украины продолжает расти стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи минивэна Lexus LM. Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.

Мы также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине — эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.