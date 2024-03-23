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Выезд за границу — какой пункт пропуска на Одесчине лучше избегать

23 марта 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу — какой пункт пропуска на Одесчине лучше избегать
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 23 марта. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь. До Румынии пока добраться не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Выезд за границу — какой пункт пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Выезд за границу — какой пункт пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Сараты и Татарбунар. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 4 минуты.

Выезд за границу — какой пункт пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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