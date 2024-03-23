Виїзд за кордон — який пункт пропуску на Одещині краще оминати

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 23 березня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга. До Румунії наразі дістатися не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати та Татарбунарів. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 4 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне знову зазнали змін. На автозаправних станціях України продовжує зростати вартість бензину, а також автогазу та дизпалива.

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