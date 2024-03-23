Виїзд за кордон — який пункт пропуску на Одещині краще оминати
Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 23 березня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга. До Румунії наразі дістатися не складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати та Татарбунарів. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 4 хвилини.
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