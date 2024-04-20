Выезд за границу — на международной трассе Одесчины из-за пробок затруднено движение

Пробки по дороге в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 20 апреля. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии пока добраться тоже не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Наблюдаются незначительные очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробки на трассе Одесса — Рени в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше Паланки пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самим КПП "Орловка" очередей нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

Цены на горючее на автозаправочных станциях Украины снова обновили. Стоимость бензина А-95+, а также дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня. Однако цены на бензин А-95 и А-92 выросли — на 4 и 2 копейки соответственно.

По данным мониторингового сайта, 20 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,53 грн/л;

А-92 — 51,63 грн/л;

дизельное топливо — 54,41 грн/л;

сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Напомним, сегодня на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчова", возобновлено движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.