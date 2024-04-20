Виїзд за кордон — на міжнародній трасі Одещини через затори утруднений рух
Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 20 квітня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються незначні черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає.
Ціни на паливо
Ціни на пальне на автозаправних станціях України знову оновили. Вартість бензину А-95+, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. Проте ціни на бензин А-95 та А-92 зросли — на 4 та 2 копійки відповідно.
За даними моніторингового сайту, 20 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,95 грн/л;
- А-95 — 54,53 грн/л;
- А-92 — 51,63 грн/л;
- дизельне пальне — 54,41 грн/л;
- скраплений газ — 27,99 грн/л.
Нагадаємо, сьогодні на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.
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