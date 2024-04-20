Виїзд за кордон — на міжнародній трасі Одещини через затори утруднений рух

Затори по дорозі в Паланку. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 20 квітня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються незначні черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором.

Затори на трасі Одеса — Рені у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на паливо

Ціни на пальне на автозаправних станціях України знову оновили. Вартість бензину А-95+, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. Проте ціни на бензин А-95 та А-92 зросли — на 4 та 2 копійки відповідно.

За даними моніторингового сайту, 20 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,53 грн/л;

А-92 — 51,63 грн/л;

дизельне пальне — 54,41 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

Нагадаємо, сьогодні на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.