Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени и

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

В субботу, 8 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас перегружен фурами. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Староказачье - Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча", что на границе с Румынией, время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, там ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени - Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, традиция водителей моргать фарами для предупреждения о полицейском патруле на дороге может обернуться существенными штрафами. Также мы писали, что в Украине ужесточают наказание для водителей, которые безосновательно паркуют автомобиль в специальных местах для людей с инвалидностью.