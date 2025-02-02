Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе сегодня

Выезд за границу сегодня — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
По состоянию на утро воскресенья, 2 февраля, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что по дороге в Румынию ведутся ремонтные работы дорожного полотна, что тоже затрудняет движение транспорта.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на подъезде к селу Маяки и на выезде, а также перед контрольным пунктом, который расположен в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Участок вблизи КПП постепенно "краснеет", и движение на этом участке замедляется. Путешествие до Паланки может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди.
Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"
Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, там ведутся ремонтные работы.
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.
Напомним, мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время военного положения в феврале 2025 года. Также сообщали, можно ли выехать за границу людям с двойным гражданством.
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