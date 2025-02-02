Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 2 февраля, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что по дороге в Румынию ведутся ремонтные работы дорожного полотна, что тоже затрудняет движение транспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на подъезде к селу Маяки и на выезде, а также перед контрольным пунктом, который расположен в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Участок вблизи КПП постепенно "краснеет", и движение на этом участке замедляется. Путешествие до Паланки может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, там ведутся ремонтные работы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на пункте пропуска "Рени - Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время военного положения в феврале 2025 года. Также сообщали, можно ли выехать за границу людям с двойным гражданством.