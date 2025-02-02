Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні сьогодні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок неділі, 2 лютого, на автомобільній трасі Одеса-Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що по дорозі до Румунії ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна, що теж ускладнює рух транспорту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на під'їзді до села Маяки та на виїзді, а також перед контрольним пунктом, що розташований в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ділянка поблизу КПП поступово "червоніє", і рух на цій ділянці сповільнюється. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, там ведуться ремонтні роботи.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати з України під час воєнного стану в лютому 2025 року. Також повідомляли, чи можна виїхати за кордон людям з подвійним громадянством.