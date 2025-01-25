Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на пунктах пропуска

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 25 января, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные заторы, а на пограничных пунктах пропуска образовались длинные очереди. Водителям, путешествующим в Молдову и Румынию придется задержаться несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Заторы до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы на пункте пропуска "Староказачье— Тудора". Фото: скриншот

Заторы до Румынии

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска Рени. Также зафиксировано скопление машин на въезд в Украину.

Заторы на пункте пропуска "Рени — Джурджулешты". Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки приостановили программы по приему всех иммигрантов, включая из Украины. Также мы писали, что Мексика временно отказалась принимать американский военный самолет с депортированными мигрантами.