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Виїзд за кордон сьогодні — ситуація на трасі Одеса-Рені

25 січня 2025 09:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на пунктах пропуску
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні уранці, 25 січня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску утворилися довгі черги. Водіям, що подорожують до Молдови та Румунії доведеться затриматися декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Авангарду, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Виїзд за кордон сьогодні — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 1
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску Рені. Також зафіксовано скупчення машин на в'їзд в Україну.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки призупинили програми з приймання всіх іммігрантів, включно з України. Також ми писали, що Мексика тимчасово відмовилася приймати американський військовий літак із депортованими мігрантами.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон

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