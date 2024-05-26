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Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени

26 мая 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 26 мая. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначительные и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде из Маяков и КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени - фото 1
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени - фото 2
Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Татарбунар. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени - фото 3
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Также нет и пробок в направлении КПП.

Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС Украины цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 26 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Напомним, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

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