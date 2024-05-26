Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 26 мая. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначительные и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде из Маяков и КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Татарбунар. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени"
На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Также нет и пробок в направлении КПП.
Цены на горючее
На АЗС Украины цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 26 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л;
- дизельное топливо — 52,66 грн/л;
- сжиженный газ — 26,62 грн/л.
Напомним, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).
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