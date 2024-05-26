Виїзд за кордон та до Бессарабії — де водіям доведеться постояти на трасі Одеса — Рені
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 26 травня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Також немає й заторів у напрямку КПП.
Ціни на пальне
На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 26 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л;
- дизельне пальне — 52,66 грн/л;
- скраплений газ — 26,62 грн/л.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).
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