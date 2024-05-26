Виїзд за кордон та до Бессарабії — де водіям доведеться постояти на трасі Одеса — Рені

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 26 травня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Також немає й заторів у напрямку КПП.

Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 26 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельне пальне — 52,66 грн/л;

скраплений газ — 26,62 грн/л.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).